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#Roman francophone

Le parfun du jour

Audrey Clerc

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"Plus on s'élève vers la lumière, plus l'ombre apprend à frapper juste". Lilou et Maïna pensaient avoir laissé leurs démons derrière elles. Le succès, l'amour, la reconnaissance : tout semblait enfin leur sourire. Mais chaque éclat de lumière génère son reflet... et certains brûlent. Lorsque le passé se maquille de promesses et que la vengeance reprend forme, leurs certitudes vacillent. Entre maternité, passion et menaces invisibles, elles devront affronter ce que la lumière ne montre jamais : la part d'ombre qu'elles portent encore en elles. Dans ce second tome, Audrey Clerc nous plonge dans une exploration vertigineuse de la dualité humaine : l'amour comme arme, le pouvoir comme poison, la tendresse comme ultime rempart contre la chute.

Par Audrey Clerc
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Audrey Clerc

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le parfun du jour

Audrey Clerc

Paru le 14/03/2026

212 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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Scannez le code barre 9791043703164
9791043703164
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