Le parfun du jour

"Plus on s'élève vers la lumière, plus l'ombre apprend à frapper juste". Lilou et Maïna pensaient avoir laissé leurs démons derrière elles. Le succès, l'amour, la reconnaissance : tout semblait enfin leur sourire. Mais chaque éclat de lumière génère son reflet... et certains brûlent. Lorsque le passé se maquille de promesses et que la vengeance reprend forme, leurs certitudes vacillent. Entre maternité, passion et menaces invisibles, elles devront affronter ce que la lumière ne montre jamais : la part d'ombre qu'elles portent encore en elles. Dans ce second tome, Audrey Clerc nous plonge dans une exploration vertigineuse de la dualité humaine : l'amour comme arme, le pouvoir comme poison, la tendresse comme ultime rempart contre la chute.