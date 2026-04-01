La boîte à outils de l'événementiel

Coupe du monde de rugby, concert, team building... Vous devez organiser un événement de nature professionnelle, sportive ou associative ? Maîtrisez toutes ses étapes grâce à ce guide particulièrement opérationnel et complet. Cette Boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action : - Des fiches outils directement applicables au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, jalons de mise en oeuvre et études de cas pour approfondirDans ce livre : - Les techniques et les méthodes indispensables - Un focus sur la dimension RSE de l'événementiel - Une interview d'experte et des templates à télécharger Cette Boîte à outils vous permettra de concevoir, planifier, budgéter et promouvoir votre événement, puis d'en réaliser le bilan. Vous y trouverez également les meilleures pratiques pour prospecter et recruter les prestataires à mobiliser. Elle s'adresse aux chefs de projet, responsables, coordinateurs, planners, ainsi qu'aux étudiants. Nunzia Passacantando est directrice du MBA Communication & Management Evénementiel de l'EFAP, formatrice et consultante spécialisée dans la stratégie de marque, le marketing et la communication. Elle conçoit également des projets événementiels pour le compte de ses clients.