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La boîte à outils de l'événementiel

Nunzia Passacantando

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Coupe du monde de rugby, concert, team building... Vous devez organiser un événement de nature professionnelle, sportive ou associative ? Maîtrisez toutes ses étapes grâce à ce guide particulièrement opérationnel et complet. Cette Boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action : - Des fiches outils directement applicables au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, jalons de mise en oeuvre et études de cas pour approfondirDans ce livre : - Les techniques et les méthodes indispensables - Un focus sur la dimension RSE de l'événementiel - Une interview d'experte et des templates à télécharger Cette Boîte à outils vous permettra de concevoir, planifier, budgéter et promouvoir votre événement, puis d'en réaliser le bilan. Vous y trouverez également les meilleures pratiques pour prospecter et recruter les prestataires à mobiliser. Elle s'adresse aux chefs de projet, responsables, coordinateurs, planners, ainsi qu'aux étudiants. Nunzia Passacantando est directrice du MBA Communication & Management Evénementiel de l'EFAP, formatrice et consultante spécialisée dans la stratégie de marque, le marketing et la communication. Elle conçoit également des projets événementiels pour le compte de ses clients.

Par Nunzia Passacantando
Chez Dunod

|

Auteur

Nunzia Passacantando

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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La boîte à outils de l'événementiel

Nunzia Passacantando

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100887934
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