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La Loi du genre

Laure Murat

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Homme ou femme : si le scandale était l'entre-deux ? A partir du XIXe siècle, une figure trouble affole policiers, médecins, écrivains et moralistes : le "troisième sexe", celui qui défierait la loi du genre. En constante métamorphose, il prend les traits des "tantinettes" traquées par la police dans le Paris de Balzac, des invertis étudiés par la psychiatrie, des féministes tendance garçonne, des premiers transsexuels des années 1930... Tour à tour criminalisée, pathologisée, fantasmée ou revendiquée, cette catégorie dérangeante fissure l'ordre établi. A travers des archives inédites de la police, des traités de sexologie et des textes littéraires méconnus, c'est toute une société qui se révèle, obsédée par la frontière entre masculin et féminin. Dans cette impressionnante archéologie des discours sur le genre, Laure Murat montre comment s'impose - et comment vacille - la loi du genre.

Par Laure Murat
Chez Flammarion

|

Auteur

Laure Murat

Editeur

Flammarion

Genre

sociologie du genre

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La Loi du genre

Laure Murat

Paru le 01/04/2026

496 pages

Flammarion

12,70 €

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Scannez le code barre 9782080493392
9782080493392
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