Vous êtes passionné de F1 et vous suivez chaque Grand Prix ? Soyez dans le feu de l'action et suivez pas à pas les rois de la pole position ! Grâce à ce guide, la saison 2026 n'aura plus aucun secret pour vous ! Cette saison s'annonce particulièrement passionnante, car les modifications majeures de la réglementation technique du Championnat du monde risquent fort de remettre en cause l'ordre établi entre les écuries. Retrouvez au fil des pages tout ce qu'il faut savoir sur les pilotes, les voitures, les circuits et leurs tracés. Découvrez une analyse complète des résultats du championnat du monde des pilotes et des constructeurs de la saison dernière, les records majeurs de l'histoire de la F1 ainsi que de nombreuses statistiques détaillées.