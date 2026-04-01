A l'école des chiots

En partenariat avec la SPA, une méthode éducative originale, proche de l'animal mais aussi de son humain préféré. Avant l'arrivée du chiot Les bons choix pour une éducation réussie : comment choisir son chiot ; les critères du choix en fonction de sa personnalité et de l'espace de vie ; où acheter son chiot ? ; les documents indispensables. Comment bien préparer la maison à son arrivée : la check liste des " incontournables " ... L'éducation pas à pas au quotidien Le chiot " au naturel " : rappel de ce qu'est un chien. Les premiers apprentissages initiés par la mère. Le chiot dans sa nouvelle famille : apprentissage de la propreté ; apprentissage de la solitude ; le détachement ; la socialisation ; inhibition à la morsure ; travail de la gamelle ; manipulations ; renforcer les autocontrôles... La méthode du clicker-training Les principes et les exercices de base au clicker qui donne d'excellents résultats. Avec des encadrés pratiques, des photos reportages et des dessins type BD, pas à pas.