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A l'école des chiots

Agnès Matthys

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En partenariat avec la SPA, une méthode éducative originale, proche de l'animal mais aussi de son humain préféré. Avant l'arrivée du chiot Les bons choix pour une éducation réussie : comment choisir son chiot ; les critères du choix en fonction de sa personnalité et de l'espace de vie ; où acheter son chiot ? ; les documents indispensables. Comment bien préparer la maison à son arrivée : la check liste des " incontournables " ... L'éducation pas à pas au quotidien Le chiot " au naturel " : rappel de ce qu'est un chien. Les premiers apprentissages initiés par la mère. Le chiot dans sa nouvelle famille : apprentissage de la propreté ; apprentissage de la solitude ; le détachement ; la socialisation ; inhibition à la morsure ; travail de la gamelle ; manipulations ; renforcer les autocontrôles... La méthode du clicker-training Les principes et les exercices de base au clicker qui donne d'excellents résultats. Avec des encadrés pratiques, des photos reportages et des dessins type BD, pas à pas.

Par Agnès Matthys
Chez Larousse

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Auteur

Agnès Matthys

Editeur

Larousse

Genre

Chiens

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A l'école des chiots

Agnès Matthys

Paru le 01/04/2026

128 pages

Larousse

12,99 €

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Scannez le code barre 9782036079533
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