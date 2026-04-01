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Bercer les étoiles

Camille Anseaume, Anna Roy

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"Ces enfants aux vies minuscules laissent une empreinte immense, qui transforme à jamais ceux qui ont eu le privilège de les connaître. Leurs existences brèves nous habitent, leurs absences nous façonnent. Et il est temps de dire combien, dans leur fragilité, leurs vies sont grandes, et à quel point, ils nous manquent". Etre sage-femme, c'est accompagner les naissances, être au coeur de la vie qui vient. Mais c'est aussi parfois accueillir la mort à l'aube de la vie. A travers dix récits tendres et bouleversants, Anna Roy brise le silence autour du deuil périnatal et rend hommage à ces bébés partis trop tôt, ainsi qu'à celles et ceux qui les ont aimés.

Par Camille Anseaume, Anna Roy
Chez Larousse

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Auteur

Camille Anseaume, Anna Roy

Editeur

Larousse

Genre

Témoignages

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Bercer les étoiles

Camille Anseaume, Anna Roy

Paru le 01/04/2026

160 pages

Larousse

19,99 €

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