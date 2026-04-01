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Canada Ouest

Collectif, Le Routard

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Forêts impénétrables peuplées d'ours noirs, hautes montagnes aux sommets enneigés se reflétant dans des lacs émeraude, panoramas d'anthologie... Sur les traces des pionniers ou dans les parcs nationaux des Rocheuses, la rencontre avec le Grand Ouest est à la hauteur du mythe ! Dans Le Routard Canada Ouest, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (s'offrir une bouffée d'adrénaline sur le vertigineux Capilano Suspension Bridge, au nord de Vancouver, ou encore partir en bateau à la rencontre des baleines, lions de mer et phoques à Tofino), des visites (découvrir la mystérieuse rainforest à Cathedral Grove, rouler de merveille en merveille en parcourant la route des Glaciers, entre Lake Louise et Jasper...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · plus de 15 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Ouest du Canada hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Canada

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Canada Ouest

Collectif, Le Routard

Paru le 01/04/2026

320 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017374541
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