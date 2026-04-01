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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Clochette

Jen Calonita

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Tout peut arriver au Pays imaginaire... Avant de rencontrer les Garçons perdus, Clochette vivait au Pays imaginaire avec une bande d'amis bien différente : un pirate anxieux, une sirène désabusée, un métamorphe enthousiaste et l'aventurière Lili la Tigresse. Leur quotidien est bouleversé lorsque de curieux phénomènes se déclarent sur l'île : la faune est dévastée. Le climat devient changeant. Des parcelles de terre sont calcinées. Le Pays imaginaire serait-il en train de mourir ? Clochette part alors dans l'autre monde, à Londres, en quête de réponses. Obligée d'y séjourner quelque temps, elle y fréquente de curieux humains : James, un jeune inventeur aussi passionné qu'elle, le charismatique Peter, qui aime imaginer des histoires, et des orphelins très attachants. Sentant qu'ils peuvent s'entraider, elle les conduit au Pays imaginaire, où règne le chaos : pirates avides de pouvoirs, trahison, désillusion et une implacable course contre la montre. Clochette va devoir imaginer un futur nouveau pour le Pays imaginaire... ou perdre tout ce à quoi elle tient le plus au monde.

Par Jen Calonita
Chez Hachette

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Auteur

Jen Calonita

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

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Clochette

Jen Calonita

Paru le 01/04/2026

368 pages

Hachette

22,00 €

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