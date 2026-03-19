Comprendre le bulletin de paie

Evolution de la structure du bulletin de paie simplifié, éléments de rémunération, primes et indemnités, durée du travail, absences, indemnités journalières de Sécurité sociale, prélèvement à la source... Une réglementation en constante évolution caractérise la paie des salariés en France ! Alors, comment mieux se repérer à travers ce labyrinthe, comprendre tous les calculs et, au final, les tenants et les aboutissants du bulletin de paie ? Actualisé et opérationnel, cet ouvrage est à jour de la loi de finances, de la loi de financement de la Sécurité sociale 2023 et des dernières publications du bulletin officiel de la Sécurité sociale. Il intègre également les évolutions de la loi Rixain modifiant les règles de paiement du salaire. Rédigé sous forme de questions-réponses simples et chronologiques, il aidera tout salarié à décrypter et mieux comprendre son bulletin de paie. DRH, managers, gestionnaires de la paie, ce livre vous permettra de répondre de manière claire et précise aux interrogations de vos collaborateurs.