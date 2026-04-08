Lorsque les animaux de la ferme du Manoir chassent leur maître tyrannique, ils rêvent de mettre en place une société égalitaire et juste. Guidés par les idéaux du vieux Major, cochons, chevaux, vaches et poules proclament leur liberté et gravent sur le mur de la grange les sept commandements sacrés. Mais les cochons ne tardent pas à accaparer le pouvoir : Napoléon et ses fidèles transforment ainsi la révolution en dictature, manipulant la vérité, réécrivant l'histoire et exploitant les autres animaux de la ferme pour leur seul profit. La Ferme des animaux est une fable politique dévastatrice, qui expose avec une lucidité implacable les mécanismes du totalitarisme.