Nadia McCarthy, décoratrice d'intérieur talentueuse, mène une vie épanouie entre Paris et la Normandie avec son mari Nicolas, écrivain à succès, et leurs deux enfants. Tout bascule quand des photos de ce dernier en compagnie d'une séduisante actrice sont publiées dans la presse à scandale. Surtout quand la jeune starlette annonce sa grossesse... Dévastée, Nadia trouve du réconfort auprès de ses trois soeurs. Athena, cheffe végane en vogue, Venetia, créatrice de mode, et Olivia, juge à New York, se rassemblent autour de Nadia pour la soutenir. Mais la jeune femme devra prendre sa décision seule. Pardonnera-t-elle à son mari ?