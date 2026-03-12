Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Liaison

Danielle Steel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nadia McCarthy, décoratrice d'intérieur talentueuse, mène une vie épanouie entre Paris et la Normandie avec son mari Nicolas, écrivain à succès, et leurs deux enfants. Tout bascule quand des photos de ce dernier en compagnie d'une séduisante actrice sont publiées dans la presse à scandale. Surtout quand la jeune starlette annonce sa grossesse... Dévastée, Nadia trouve du réconfort auprès de ses trois soeurs. Athena, cheffe végane en vogue, Venetia, créatrice de mode, et Olivia, juge à New York, se rassemblent autour de Nadia pour la soutenir. Mais la jeune femme devra prendre sa décision seule. Pardonnera-t-elle à son mari ?

Par Danielle Steel
Chez Lizzie

|

Auteur

Danielle Steel

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Liaison par Danielle Steel

Commenter ce livre

 

Liaison

Danielle Steel trad. Caroline Bouet

Paru le 12/03/2026

336 pages

Lizzie

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036647895
9791036647895
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.