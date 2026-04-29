Alkhâne est un enfant de la vallée de la sorcière. Pour terminer sa formation martiale ; on l'envoie en stage auprès d'un grand maître. Il ne rentre pas tant qu'il n'a pas ramener trois techniques de combat inconnu de son école. Son mentor a bien compris la situation et exploite les talents de son nouveau sous fifre pour terminer des quêtes aux trésors... Commence alors un jeu du chat et de la souris où l'un veut soutirer des connaissances, et l'autre ratisser des valeurs. Seulement à force de se tirer la couverture, une vérité va s'imposer : Alkhâne n'a pas été envoyé au hasard auprès de son maître, et tout est en lien avec un sombre passé.