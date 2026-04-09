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La Sculpture

Rémi Saillard, Coline Zellal

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Sculpter, ça sert à quoi ? Une sculpture peut-elle bouger ? Où voir des sculptures de toutes les époques ? Un caillou, c'est une sculpture ? Ce nouveau tome de la collection J'ai tout compris permet de faire découvrir aux 8-13 ans les différentes formes de la sculpture, ses matériaux et son vocabulaire de manière accessible et ludique. Une belle invitation à partir à la recherche, pendant ou après la lecture, des sculptures dans les différents lieux (musées, jardins, monuments...) qui les abritent. 50 questions-réponses illustrées pour tout comprendre sur la sculpture !

Par Rémi Saillard, Coline Zellal
Chez Privat

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Auteur

Rémi Saillard, Coline Zellal

Editeur

Privat

Genre

Beaux arts

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La Sculpture

Rémi Saillard, Coline Zellal

Paru le 09/04/2026

80 pages

Privat

13,90 €

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