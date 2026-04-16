1959. En plein tournage du film "La Poupée sans tête", la jeune actrice Martine Saintonge est tuée d'une balle en plein coeur. Un accident ? ... Allons donc ! Qui aurait pu substituer les balles ? Et surtout, pourquoi ce meurtre en plein plateau, sous les yeux de Jean Gabin, Lino Ventura et de toute l'équipe ? Le commissaire Raffini et sa nouvelle équipière Sylvie se lancent dans une enquête haletante, entre faux-semblants, glamour et décors de cinéma.