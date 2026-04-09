Je suis Romane Monnier

"Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que j'exagère. Mais en fait, je cherche quelque chose qui a disparu. Quelque chose de pur, de limpide... qui n'existe plus". Qui est Romane Monnier ? D'elle, il ne reste qu'un téléphone portable. Des notes, des messages, des souvenirs, des enregistrements, autant de traces confiées à un inconnu, un samedi soir dans un bar. Delphine de Vigan elle-même, accompagnée de Gregori Baquet, Elissa Alloula de la Comédie-Française, Philippe Awat, Bénédicte Cerutti, Louis Berthélémy, Martin Campestre, Isis Ravel et Thalia Otmanetelba nous proposent une lecture immersive et palpitante des recoins les plus intimes de la vie de Romane. Une enquête bouleversante au coeur de nos archives virtuelles.