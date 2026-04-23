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#Bande dessinée jeunesse

Celui qui survit veut mourir à la fin

Adam Silvera

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La suite tant attendue de la série culte d'Adam Silvera, Et ils meurent tous les deux à la fin ! " Death-Cast ne se trompe jamais. " Joaquin Rosa, créateur de Death-Cast Paz Dario ne dort plus. Il attend l'appel de Death-Cast, pour en finir avec cette existence qui le fait trop souffrir. Mais c'était sans compter Alano Rosa, l'héritier de l'empire Death-Cast, qui croise son chemin au moment où Paz pensait abandonner. Alano va proposer un pacte : il a quelques heures pour convaincre Paz qu'il est plus que jamais temps de vivre...

Par Adam Silvera
Chez Robert Laffont

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Auteur

Adam Silvera

Editeur

Robert Laffont

Genre

Romans, témoignages & Co

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Celui qui survit veut mourir à la fin

Adam Silvera trad. Fabien Le Roy, Cécile Ardilly

Paru le 23/04/2026

718 pages

Robert Laffont

20,90 €

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