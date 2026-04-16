En 2020, André Taymans mettait un point final à sa série phare Caroline Baldwin avec un ultime album intitulé Les Faucons. Quatre ans plus tard, il eut envie de retrouver l'univers de Caroline, dont la suite lui était réclamée inlassablement par les nombreux fans de la série. Décision fut donc prise de propulser dans la lumière le personnage de Miss Tattoo, dont on apprenait dans les deux derniers épisodes de Caroline Baldwin qu'elle était la demi-soeur de celle-ci. Exit donc Caroline : Miss Tattoo entre en scène en 2024 dans un premier album intitulé L'Héritière, suite directe du dernier Caroline Baldwin. Un peu plus d'un an plus tard, La Chèvre et le Tigre vient conclure ce premier diptyque. Cette nouvelle série scénarisée et storyboardée par André Taymans est dessinée par la talentueuse dessinatrice italienne Elisabeth Barletta, à qui l 'on doit aussi un album de Singleton d'après Henri Vernes, aux Editions du Tiroir. Les fans de Caroline Baldwin y retrouvent tous les ingrédients et les personnages qui ont fait le succès de la série. Gary Scott, l'agent du FBI ami de Caroline, et l'inspecteur Philips sont de la partie dans ce premier diptyque, qui revisite les heures sombres de la politique américaine actuelle. Toute ressemblance avec des personnages existants n'est pas fortuite ! ...