Nos enfants, l'urgence d'agir !

Ce manifeste lance un appel urgent et nécessaire : rendre à l'écriture ses lettres de noblesse dès la plus tendre enfance. Parce qu'écrire, c'est exister. Ecrire, c'est résister. " Ce livre est un coup de gueule. Ce livre est fait de larmes et de colère profonde. Ce livre est aussi fait d'espoir. Nous allons dans le mur. Et avec nous, nous entraînons nos enfants ". Constatant la dégradation du niveau scolaire en lecture et en écriture, la toute-puissance des écrans et de l'intelligence artificielle, Isabelle Carré et Delphine Saubaber dénoncent, dans cet ouvrage, le risque d'une génération privée de pensée autonome et d'expression personnelle. S'appuyant sur leur expérience d'animatrices d'ateliers d'écriture, elles témoignent du pouvoir libérateur et structurant des mots, capables d'aider les jeunes à se construire et à s'émanciper. Un texte court, clair, engagé, qui dit l'urgence sociétale et politique, et invite parents, éducateurs et décideurs à revaloriser l'écrit comme outil fondamental de transmission et d'éducation. Un manifeste qui donne aussi la voix aux jeunes.