Arpenter le lacis des ruelles lisboètes ; sillonner l'un des plus beaux vignobles de la planète ; guetter le coucher du soleil d'un village de l'Alentejo brûlant ou d'un petit port de pêche au bord de l'océan... De plages magnétiques en pinèdes à perte de vue, de tascas gourmandes en quintas charmantes, savourez la doce vida. Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination. - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules. - Des itinéraires en train, à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur du Portugal. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.