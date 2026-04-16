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#Roman francophone

Tendre promesse assassine

Laura Ezrena

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Et si le plus grand danger n'était pas ce que vous avez oublié... mais ceux qui vous attendent ? Après quatre années d'exil, Salem revient dans sa ville natale : Beyond The Pines. Elle a fui après une nuit tragique et sanglante dont elle n'a gardé aucun souvenir. Juste des éclats de sensations terrifiantes, un brouillard dans son esprit... et le poids écrasant de la mort de Mikhaïl, l'homme qu'elle a aimé. Mais à Beyond The Pines, rien n'est jamais vraiment oublié. La ville, enfouie au coeur des pins et des secrets, semble attendre son retour. Les habitants, étranges et insaisissables, murmurent des vérités qu'elle n'ose affronter. Et dans l'ombre, quelqu'un guette. Nikolaï. Il l'a désirée, il l'a perdue, il la veut de nouveau. Pas pour l'aimer, mais pour se venger. Pour découvrir la vérité. Quitte à lui arracher, fragment par fragment, tout ce qu'elle croit être. Entre sa mémoire fuyante, l'ombre de Mikhaïl et le magnétisme inquiétant de Nikolaï, Salem se retrouve prise au piège d'un passé qu'elle ne contrôle plus. Un passé où le désir se mêle à la mort, et où chaque promesse peut devenir assassine.

Par Laura Ezrena
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Laura Ezrena

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Tendre promesse assassine

Laura Ezrena

Paru le 16/04/2026

600 pages

Black Ink Editions

20,00 €

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