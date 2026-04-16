Les Somber Jann Saison 1

Jaylen, Jonas et Joshua Jann sont mes nouveaux voisins. Trois frères mystérieux. Chaque nuit, je les épie par la fenêtre de ma chambre. Ils m'obsèdent. J'aimerais pouvoir dire que c'est parce qu'ils sont foutrement sexy, mais c'est surtout parce qu'ils me font peur. Comme dans un film d'horreur, je redoute le moment où ils vont défoncer ma porte et me faire disparaître. Pourquoi ? Parce que j'ai tout vu. L'un d'entre eux a tué une personne sous mes yeux, d'un seul coup de couteau agile. Ce n'est pas son premier meurtre. C'est un tueur en série. Un véritable psychopathe. Son fourgon cache des sacs remplis de morceaux de cadavres... Et maintenant que je sais ce qu'ils sont, je crains que, même verrouillées, les portes et les fenêtres ne puissent les empêcher de m'atteindre. Je suis leur nouvelle cible... " Si tu es dans la mire d'un psychopathe et qu'il t'aime bien, tu te crois sauvée ? Non... il te tuera simplement en dernier. " - Jaylen Somber Jann -