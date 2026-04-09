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#Roman francophone

Brûle bébé

Matthieu Barbin

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Ce n'est pas du maquillage, c'est comme si mon corps épousait une voix ou une odeur nouvelle, ou plutôt comme s'il retrouvait un membre égaré. Alex grandit en banlieue bordelaise, auprès d'une mère dont la présence façonne son rapport au monde. Puis la danse surgit ¿ refuge où son corps trouve sa langue. Du hiphop au conservatoire, de Paris au Drag, son parcours avance par frictions. A la croisée du roman d'apprentissage et de l'autofiction, Brûle bébé raconte l'éveil d'un jeune homme à son identité queer et à sa puissance créatrice. Mais brûler éclaire autant que cela consume : s'émanciper, c'est rompre ¿ avec son milieu, les déterminismes sociaux, le patriarcat. Premier roman frontal et politique, porté par une écriture nerveuse, organique et traversée d'éclats oniriques, Matthieu Barbin signe un manifeste intime : une métamorphose, une déclaration d'existence. Artiste protéiforme, danseur, comédien, drag queen et militant, Matthieu Barbin, aussi connu sous le nom de scène Sara Forever, s'est fait remarquer du grand public lors de la saison 2 de Drag Race France, dont il fut finaliste.

Par Matthieu Barbin
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Matthieu Barbin

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Littérature française

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Brûle bébé

Matthieu Barbin

Paru le 09/04/2026

328 pages

Au Diable Vauvert

21,00 €

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