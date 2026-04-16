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#Polar

Peur dans l'âme

Valerio Varesi

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Tu croyais vraiment que cet endroit pouvait échapper à tout ce qui fuit avec le temps ? Epuisé par la chaleur accablante de Parme en plein mois d'aout, le commissaire Soneri cherche un peu de fraîcheur à Montepiano, dans les Apennins, auprès d'Angela. Mais le calme de la montagne est bientôt rompu par un cri : un villageois a été blessé par balle, sans pouvoir ou vouloir expliquer ce qui s'est passé. Les jours suivants, le village est envahi par les carabiniers qui traquent l'un des criminels les plus recherchés d'Italie, le Serbe Vladimir, auteur de vols et de meurtres, qui se cacherait dans les bois alentours. Alors que les hurlements des loups résonnent dans les montagnes, la peur gagne les habitants qui commencent à se méfier les uns des autres, les liens se fissurent, les regards se durcissent. Vladimir devient un spectre tout-puissant, un ennemi presque mythique qui nargue les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Un coupable trop parfait, pense Soneri. Tiraillé entre son désir de repos et son instinct d'enquêteur, Soneri plonge au coeur d'une communauté en crise, où la peur révèle les failles humaines, les secrets enfouis et les contradictions d'une époque obsédée par la violence... A travers ce huis clos montagnard oppressant, Valerio Varesi signe un polar sombre et introspectif, où l'enquête devient un miroir tendu de la société - et de la conscience même de son enquêteur.

Par Valerio Varesi
Chez Agullo

|

Auteur

Valerio Varesi

Editeur

Agullo

Genre

Romans policiers

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Peur dans l'âme

Valerio Varesi trad. Gérard Lecas

Paru le 16/04/2026

432 pages

Agullo

22,90 €

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