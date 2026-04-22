Jamais 203

Les cauchemars ne sont que des mauvais rêves, n'est-ce pas ? Pourtant, celui de Stella résonne comme une vérité glaçante : dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son coeur cessera de battre. En dépit de sa nature cartésienne, Cole, son meilleur ami et colocataire, décide de la croire. Mais surtout, il refuse de la laisser attendre la fin dans l'inertie. Il la pousse alors à rédiger une Bucket List et lui promet de l'aider à la réaliser avant l'échéance. 203 jours pour que cette fille qui s'est toujours excusée de vivre ose enfin exister. Entre deux défis, leurs regards se croisent et se fuient. Leurs coeurs, habitués à battre côte à côte, commencent à battre l'un pour l'autre. Et si ces 203 jours n'étaient pas la fin, mais le début d'une histoire d'amour qu'ils n'avaient jamais osé s'avouer ?