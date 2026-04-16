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La dernière Alice

Florence Magnin, Magnin Florence

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Cette histoire débute parmi les livres d'une vieille femme qu'un vin chaud endort alors qu'elle vient d'ouvrir ce Pays des Merveilles dont elle prétend qu'il réserve chaque fois de nouvelles surprises. Alors que la neige tombe sans bruit sur la ville, elle rêve près du poêle, son chat sur les genoux... La chaleur change cet hiver en une après-midi d'été où l'enfant qu'elle était autrefois s'éveille sous un arbre et poursuit le chat qui file vers la forêt. Sans passé ni mémoire, sa seule identité est le nom dont elle vient de prendre conscience : Alice. Dès lors, tout est simple et c'est d'un pas léger que l'invitée du Pays des Merveilles part à la rencontre d'une histoire qu'elle croit déjà connaître... Mais l'oeuvre de Lewis Carroll a changé... De nouveaux personnages y apparaissent qui transforment le pays en enfer. D'où viennent-ils ? Qui ouvre les portes du monde où ne devrait régner que son créateur ? Des lectrices, dont les fantasmes s'ajoutent au récit imaginé pour cette Alice Liddell disparue depuis longtemps ? A moins qu'ils soient issus d'oeuvres créées par d'autres ? Dépassé par les évènements, Lewis Carroll partage les addictions d'une chenille dont la taille atteint à présent deux bons mètres, pendant que le Chapelier fou et le Lièvre de mars suivent sur écran l'arrivée de cette 123e Alice condamnée à disparaître comme toutes celles qui l'ont précédée. La suite ne sera-t-elle qu'un rêve sans importance ? Le lièvre et le chapelier aideront-ils l'intruse dont ils déplorent l'arrivée ? Déjà assez étrange dans sa première version, jusqu'où ce pays perdu entraînera-t-il sa visiteuse et quelle découverte l'attend au bout du chemin, au fond du terrier, au terme de ce qui pourrait devenir un cauchemar ? Alice s'éloigne : Tablier blanc, robe bleue, son chat sur les talons dans la poussière dorée d'un songe estival...

Par Florence Magnin, Magnin Florence
Chez Varou Editions

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Auteur

Florence Magnin, Magnin Florence

Editeur

Varou Editions

Genre

Fantastique

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La dernière Alice

Florence Magnin, Magnin Florence

Paru le 16/04/2026

64 pages

Varou Editions

19,00 €

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