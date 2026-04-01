Le pacte de Venise

"Massimi s'impose définitivement comme l'un des plus sérieux prétendants à la succession de Philip Kerr". Le Figaro Magazine Place Saint-Marc, juin 1934. Benito Mussolini et Adolf Hitler se rencontrent pour la première fois en public. Dans la foule des chemises noires, l'ancien commissaire Siegfried Sauer et son compère, Mutti. En lien avec la résistance antifasciste, ils sont venus pour mettre à exécution une mission à haut risque. Mais une mystérieuse affaire les détourne de leur projet. Une affaire qui concerne l'intimité de Mussolini et la vie d'une femme... Après le succès de L'Ange de Munich et des Démons de Berlin, Fabiano Massimi poursuit une fresque sombre et captivante, et nous raconte une histoire de bruit et de fureur, de passion charnelle et de scandale, celle d'Ida Dalser, première épouse du Duce, mère de leur fils caché. Il puise ainsi parmi les grands secrets de l'Histoire la matière d'un suspense hors norme. Traduit de l'italien par Renaud Temperini