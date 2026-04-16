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#Imaginaire

Where's Molly

H. D. Carlton, Carlton H.d.

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Par l'autrice de la dark romance best-seller L'ombre d'Adeline " Molly Devereaux est portée disparue depuis plus de deux semaines, et la police est toujours à la recherche de la jeune fille qui semble s'être volatilisée dans la nature. Le monde a besoin de savoir... Où est Molly ? " Dans mes cauchemars, je ne suis jamais sortie des bois de l'Oregon. Difficile de reprendre une vie après la mort, surtout quand on a le sentiment d'être un fantôme. Je vis désormais au coeur des montagnes du Montana. Si elles sont la beauté incarnée, elles renferment aussi toutes sortes d'horreurs. Des horreurs que je ne libère qu'à la nuit tombée. Quand mes porcs sont autorisés à festoyer.

Par H. D. Carlton, Carlton H.d.
Chez Black Ink Editions

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Auteur

H. D. Carlton, Carlton H.d.

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Where's Molly

H. D. Carlton, Carlton H.d.

Paru le 16/04/2026

350 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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