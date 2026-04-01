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#Roman francophone

Peaux à peaux

Melanie Page

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Je pousse une dernière fois, je donne tout ce que j'ai. Tu es là. Ton cri. Ta peau. Ton poids sur moi. Plus en moi, sur moi. Tes petites mains. Ta petite bouche. Ton souffle. Tes paupières gonflées. Tu m'as quittée pour me rencontrer. Je regarde Vincent. Je te regarde, toi. Tu n'es pas moi, tu n'es pas lui, tu es toi. Et tu es la vie. Il y a la magie de la naissance, les premiers pas et les premiers émois, les défis du quotidien. Il y a les mères comblées, fières ; les mères impuissantes, défaillantes... Puisant parmi des destins ordinaires, Melanie Page déploie un roman polyphonique qui explore la maternité et la filiation dans toute leur complexité. Son regard sensible et lucide nous tend un miroir où chacune et chacun se reconnaîtra, dans ses moments de doute, de combat silencieux ou de joie infinie. Artiste, comédienne, maman comblée, Melanie Page publie avec Peaux à peaux son premier roman.

Par Melanie Page
Chez Albin Michel

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Auteur

Melanie Page

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

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Peaux à peaux

Melanie Page

Paru le 01/04/2026

320 pages

Albin Michel

21,90 €

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Scannez le code barre 9782226506504
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