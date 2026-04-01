Je pousse une dernière fois, je donne tout ce que j'ai. Tu es là. Ton cri. Ta peau. Ton poids sur moi. Plus en moi, sur moi. Tes petites mains. Ta petite bouche. Ton souffle. Tes paupières gonflées. Tu m'as quittée pour me rencontrer. Je regarde Vincent. Je te regarde, toi. Tu n'es pas moi, tu n'es pas lui, tu es toi. Et tu es la vie. Il y a la magie de la naissance, les premiers pas et les premiers émois, les défis du quotidien. Il y a les mères comblées, fières ; les mères impuissantes, défaillantes... Puisant parmi des destins ordinaires, Melanie Page déploie un roman polyphonique qui explore la maternité et la filiation dans toute leur complexité. Son regard sensible et lucide nous tend un miroir où chacune et chacun se reconnaîtra, dans ses moments de doute, de combat silencieux ou de joie infinie. Artiste, comédienne, maman comblée, Melanie Page publie avec Peaux à peaux son premier roman.