Alina a grandi sans attaches, traçant seule son chemin. A Paris, de retour dans son modeste appartement après avoir été renvoyée de son travail, elle découvre une mystérieuse enveloppe - une invitation au mariage le plus fastueux de Venise, accompagnée d'une phrase troublante : "La véritable Alina se trouve là-bas". Désespérée et intriguée, elle décide de s'y rendre. Mais derrière les ors des palais vénitiens, c'est un univers impitoyable qui l'attend : celui des Rochefort, une famille où les secrets valent plus que l'amour et où l'ambition des uns peut briser la vie des autres. Trahisons, secrets de famille, luttes de pouvoir et destins de femmes en quête de justice : Le Pacte des Héritières, Livre I - Alina inaugure une saga familiale captivante qui explore les liens du sang, le poids des secrets et la force de femmes prêtes à réécrire l'histoire d'un empire - où l'héritage n'est pas seulement une affaire de lignée... mais de courage. La Saga de l'année 2026 Une grande saga française contemporaine et romanesque en 5 tomes, à la croisée de Succession, Dynastie, Gossip Girl et Les Sept Soeurs. Quatre femmes, une dynastie, une énigme : le destin des Rochefort, une famille où le pouvoir se transmet de père en fils... jusqu'à ce que les héritières décident de reprendre la main. Lucie Castel est une romancière française, autrice de plusieurs succès tels que Pas si simple ou Comment bien rater son mariage à Noël. Elle a séduit des milliers de lectrices en France, mais aussi à l'étranger et également en audiobook. Formatrice et passionnée d'écriture, Lucie Castel a porté pendant des années le rêve d'une grande saga familiale avant de lui donner vie avec Le Pacte des Héritières. Avec son sens du rythme, des dialogues et des intrigues, elle s'impose comme une voix incontournable du roman français.