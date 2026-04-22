Sissi, la fabrique d'un malheur

Qui se cache derrière l'icône Sissi ? Faisons tomber le masque de la jolie princesse et rencontrons la vraie femme que fut Elisabeth de Wittelsbach. Mariée adolescente, arrachée à l'enfance, elle a été privée de toutes ses libertés par la cour d'Autriche, la plus réactionnaire de son époque, qui l'a cantonnée à la maternité et la beauté. Sissi n'est qu'un surnom, une réduction, une infantilisation. Elisabeth était une femme entière, une intellectuelle, une poétesse éprise d'absolu. La frustration et de nombreux deuils l'ont projetée dans une dépression profonde. Son destin fut pavé de drames et de fragilité psychologique. Le conte de fées était faux, sa vie fut en réalité un conte noir. Laurène Vernet signe un récit historique sous forme de portrait intime, aussi documenté que sensible.