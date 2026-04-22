Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Sissi, la fabrique d'un malheur

Laurène Vernet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui se cache derrière l'icône Sissi ? Faisons tomber le masque de la jolie princesse et rencontrons la vraie femme que fut Elisabeth de Wittelsbach. Mariée adolescente, arrachée à l'enfance, elle a été privée de toutes ses libertés par la cour d'Autriche, la plus réactionnaire de son époque, qui l'a cantonnée à la maternité et la beauté. Sissi n'est qu'un surnom, une réduction, une infantilisation. Elisabeth était une femme entière, une intellectuelle, une poétesse éprise d'absolu. La frustration et de nombreux deuils l'ont projetée dans une dépression profonde. Son destin fut pavé de drames et de fragilité psychologique. Le conte de fées était faux, sa vie fut en réalité un conte noir. Laurène Vernet signe un récit historique sous forme de portrait intime, aussi documenté que sensible.

Par Laurène Vernet
Chez La Tribu

|

Auteur

Laurène Vernet

Editeur

La Tribu

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sissi, la fabrique d'un malheur par Laurène Vernet

Commenter ce livre

 

Sissi, la fabrique d'un malheur

Laurène Vernet

Paru le 22/04/2026

208 pages

La Tribu

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487858558
9782487858558
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.