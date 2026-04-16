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#Roman francophone

Inside Mac Tome 1

Eny Heli

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Collector relié de la saga à succès Inside Mac Vengeance. Eléa n'a plus que ce mot dans le coeur. Depuis deux ans, elle traque l'assassin de son père et va jusqu'à intégrer la police pour infiltrer le gang qu'elle sait responsable. A la tête de celui-ci, MAC, le chef de cartel dont personne ne connaît le visage, mais qu'elle est déterminée à faire tomber à n'importe quel prix. Un problème de taille se pose néanmoins lorsqu'elle est acceptée dans le gang : Jay, le dangereux bras droit du parrain. Dernier obstacle à sa vengeance, Eléa tente alors de le séduire, quitte à se brûler les ailes et à flirter avec les extrêmes. Mais le charismatique mafieux fait tout pour lui résister. Méfiant envers elle, il ne compte pas la laisser s'approcher ni de MAC ni de ses propres secrets, même s'il crève d'envie de succomber. Céder à Eléa risquerait de compromettre le plan que lui aussi échafaude depuis des années. La présence de la belle au sein du gang met déjà suffisamment à mal son contrôle légendaire, alors qu'une guerre de cartels est sur le point d'éclater.

Par Eny Heli
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Eny Heli

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Inside Mac Tome 1

Eny Heli

Paru le 16/04/2026

450 pages

Black Ink Editions

26,00 €

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