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#Roman francophone

Black sword

Anna Triss, Triss Anna

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Le conte de La Belle et la Bête revisité façon dark romance... Belle vit un cauchemar éveillé quand sa virginité est mise aux enchères auprès d'une horde de prédateurs. Un protecteur inattendu surgit de l'ombre pour la sauver de cet enfer dans une effusion de sang. Kylian Rice, son oncle adoptif. La jeune femme connaît à peine le frère de son défunt père. Aussi dangereux que séduisant, il la ramène dans son luxueux manoir afin de la garder en sécurité. Subjuguée par cet homme aux moeurs dissolues, Belle développe une obsession amorale envers lui, sans se douter qu'il est encore plus redoutable qu'au premier abord... Surnommé Beast parmi les siens, Kylian gère une organisation de tueurs professionnels qui exécutent les autres criminels pour de l'argent. Le Sword n'a qu'une limite : ne jamais abattre un civil innocent. En revanche, tout le reste est permis. Dans la tanière de Beast, tandis que leur relation prend une tournure de plus en plus ambiguë et interdite, Belle se retrouve confrontée à un dilemme cornélien... Doit-elle se faire une place aux côtés de la bête ou fuir très loin tant qu'elle le peut encore ?

Par Anna Triss, Triss Anna
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Anna Triss, Triss Anna

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Black sword

Anna Triss, Triss Anna

Paru le 29/04/2026

630 pages

Black Ink Editions

20,00 €

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