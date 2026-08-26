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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

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Penseur météorique, auteur d'une hypothèse aussi subversive que scandaleuse, Etienne de La Boétie est âgé de dix-huit ans lorsqu'il écrit un texte que son ami Montaigne intitulera plus tard Discours de la servitude volontaire et auquel les calvinistes donneront le titre régicide de Contre Un. L'hypothèse de la "servitude volontaire" inaugure une des enquêtes les plus vertigineuses sur la domination puisqu'elle interroge le "vice monstrueux" conduisant les dominés à consentir à leur servitude, et même à combattre pour elle. Selon un mouvement d'analyse inconnu jusqu'alors, La Boétie questionne la capture dangereuse du désir par le nom d'Un et ouvre le passage du psychique au politique. Interrogation intempestive de notre rapport au politique, médiateur de la dimension d'énigme de la domination, le Discours de la servitude volontaire n'a jamais cessé d'ouvrir et de déplacer le périmètre de sa réception. Le parti pris de cette édition est de croiser l'interprétation d'une historienne (Arlette Jouanna) avec celles d'un anthropologue (James C. Scott), d'un écrivain (Pascal Quignard) et de trois philosophes (Miguel Abensour, André Pessel et Francine Markovits) pour que l'entrée dans la lecture suive une découpe pluridisciplinaire, prometteuse de nouvelles lumières.

Par Etienne de La Boétie
Chez Flammarion

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Auteur

Etienne de La Boétie

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 01/01/2027

192 pages

Flammarion

4,00 €

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Scannez le code barre 9782080453877
9782080453877
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