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#Roman étranger

Hôtel Avallon

Maggie Stiefvater

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En 1942, au coeur des Appalaches, June Hudson dirige l'un des plus beaux hôtels spa d'Amérique du Nord. Cette institution, propriété de la riche famille Gilfoyle, semble à mille lieues du conflit qui ravage l'Europe. Mais lorsque les Etats-Unis entrent en guerre, June et ses 450 employés ont pour obligation de recevoir des diplomates de l'Axe assignés à résidence sous bonne garde du FBI. A l'Avallon, personne ne souhaite servir du caviar à l'ennemi. Alors que les tensions montent entre le personnel et les hôtes, le vernis impeccable de ce cadre idyllique commence à s'écailler. Le regard inquisiteur de l'agent Minnick ajoute au trouble que ressent June, déstabilisée par cette situation qui la dépasse, et les dilemmes qui l'accompagnent. Car June cache un secret, un secret au coeur de l'Avallon, pour lequel elle a tout risqué.

Par Maggie Stiefvater
Chez Seuil

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Auteur

Maggie Stiefvater

Editeur

Seuil

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Hôtel Avallon

Maggie Stiefvater

Paru le 10/04/2026

448 pages

Seuil

23,50 €

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Scannez le code barre 9782021540475
9782021540475
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