Hôtel Avallon

En 1942, au coeur des Appalaches, June Hudson dirige l'un des plus beaux hôtels spa d'Amérique du Nord. Cette institution, propriété de la riche famille Gilfoyle, semble à mille lieues du conflit qui ravage l'Europe. Mais lorsque les Etats-Unis entrent en guerre, June et ses 450 employés ont pour obligation de recevoir des diplomates de l'Axe assignés à résidence sous bonne garde du FBI. A l'Avallon, personne ne souhaite servir du caviar à l'ennemi. Alors que les tensions montent entre le personnel et les hôtes, le vernis impeccable de ce cadre idyllique commence à s'écailler. Le regard inquisiteur de l'agent Minnick ajoute au trouble que ressent June, déstabilisée par cette situation qui la dépasse, et les dilemmes qui l'accompagnent. Car June cache un secret, un secret au coeur de l'Avallon, pour lequel elle a tout risqué.