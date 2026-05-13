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Identité inconnue

Patricia Cornwell

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Le Dr Kay Scarpetta se rend sur une très étrange scène de crime : dans un sinistre parc d'attractions abandonné, un corps à la peau rouge a été retrouvé au centre d'un agroglyphe de pétales. Horrifiée, elle découvre que la victime n'est autre qu'un homme qu'elle a autrefois aimé, Sal Giordano. Pour Lucy, la nièce de Kay, l'astrophysicien a été jeté dans le vide du haut d'un objet volant non identifié. Les autorités, elles, s'interrogent sur la loyauté du scientifique envers sa nation. Mais, lorsque l'autopsie révèle un indice que son ancien amant lui aurait volontairement laissé, la cheffe de l'institut médico-légal entrevoit une explication à la fois plus simple et bien plus terrifiante... La reine du suspense s'interroge sur la relation qui unit les chercheurs à l'Etat fédéral américain et signe un nouveau thriller subtilement troussé. Le Parisien week-end. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert.

Par Patricia Cornwell
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Patricia Cornwell

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Identité inconnue

Patricia Cornwell trad. Dominique Defert

Paru le 13/05/2026

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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