Les garçons de Biloxi

John Grisham

Auteur de renommée internationale né en 1955, marié et père de deux enfants, John Grisham a été avocat pendant dix ans avant de connaître son premier succès littéraire avec La Firme, publié en 1991 et adapté au cinéma par Sydney Pollack. Aujourd'hui écrivain à temps plein, il est un véritable phénomène éditorial aux Etats-Unis, où chacun de ses livres se vend à plusieurs millions d'exemplaires et fait l'objet d'adaptations cinématographiques très remarquées, comme Le Client ou encore L'Affaire Pélican.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Les garçons de Biloxi

John Grisham trad. Carole Delporte

Paru le 25/02/2026

615 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

9782253254768
