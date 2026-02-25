Les garçons de Biloxi

Auteur de renommée internationale né en 1955, marié et père de deux enfants, John Grisham a été avocat pendant dix ans avant de connaître son premier succès littéraire avec La Firme, publié en 1991 et adapté au cinéma par Sydney Pollack. Aujourd'hui écrivain à temps plein, il est un véritable phénomène éditorial aux Etats-Unis, où chacun de ses livres se vend à plusieurs millions d'exemplaires et fait l'objet d'adaptations cinématographiques très remarquées, comme Le Client ou encore L'Affaire Pélican.