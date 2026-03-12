Les centres fédéraux d'asile

D'une réforme à l'autre, l'asile a progressivement dévié de sa vocation première de protection et de refuge. Dans les pays occidentaux, il est devenu un mécanisme d'enfermement des personnes exilées. Cette enquête nous plonge dans l'univers méconnu des centres fédéraux d'asile suisses (CFA), véritable industrie lucrative où l'Etat délègue encadrement et sécurité à des entreprises privées. On y déploie un arsenal de mesures sécuritaires : couvre-feu, fouilles corporelles, sanctions, exclusions. Les règles, jugées arbitraires exacerbent les tensions et vident de sens le travail des employé·es. Au travers d'une visite guidée de ces espaces fermés, inaccessibles au public et aux médias, cet essai nous dévoile le quotidien des résident·es, caractérisé par une promiscuité difficilement soutenable et une surveillance constante. Face à la violence institutionnelle des CFA, exilé·es et professionnel·les résistent pour préserver la dignité. En portant les voix que les autorités tentent de réduire au silence, l'essai s'inscrit dans leur lutte pour la reconnaissance. L'autrice entrelace diverses narrations, alternant analyses rigoureusement documentées et paroles directes sous couvert d'anonymat. Une plongée au coeur des CFA qui illustre comment les centres d'asile cristallisent le racisme.