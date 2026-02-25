Inscription
#Roman francophone

Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

"Papa ! " , le plus beau mot du monde, celui qui naguère suffisait à effacer tous les tracas. Le petit Wolfgang adore son père, Léopold Mozart, son guide, son modèle, son dieu vivant. Mais vient le temps où l'enfant prodige s'élève plus haut que le maître, et l'admiration se mue en dédain. L'un rompt, s'émancipe, grisé de passions nouvelles ; l'autre souffre, se résigne, cède sa place, contraint d'inventer des liens différents. Un drame silencieux qui, peut-être bien, s'immisce dans toute relation entre père et fils... Avec la grâce du compositeur, Eric-Emmanuel Schmitt fait vibrer le plus déchirant des chants, celui de l'amour filial et paternel quand il est nourri d'un attachement aussi tendre que maladroit, celui de deux êtres que la vie sépare mais que la musique ne cessera jamais de réunir.

Par Eric-Emmanuel Schmitt
Chez Albin Michel

|

Auteur

Eric-Emmanuel Schmitt

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226488589
