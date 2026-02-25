Inscription
#Essais

Des bourreaux

Guilherme Ringuenet

ActuaLitté
Loin des grandes affaires qui saturent l'actualité, Des Bourreaux nous plonge dans la réalité silencieuse de la pédocriminalité ordinaire - celle qui se dissimule derrière les brèves de la presse régionale. Ici, aucun sensationnalisme : à travers témoignages, récits de vie et analyses rigoureuses, l'enquête s'attache à comprendre les auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Qui sont-ils ? Quels chemins les ont menés vers l'irréparable ? Pourquoi le déni et l'emprise occupent-ils une place centrale dans ces crimes ? En décortiquant ces mécanismes et en confrontant les réponses politiques, scientifiques et sociétales à leurs impasses, ce livre choisit d'affronter l'inacceptable : comprendre, sans jamais excuser, pour mieux prévenir et combattre ce fléau. Héritier du journalisme narratif de Florence Aubenas et de l'Américain Joseph Mitchell, Guilherme Ringuenet donne chair à l'enquête et brise le silence. A propos de l'auteur Journaliste spécialisé dans les violences sexistes et sexuelles, le social, l'histoire et les religions, Guilherme Ringuenet collabore avec Le Canard enchaîné, Le Monde Diplomatique, le magazine ELLE, Marianne, Le Point, Le Figaro Magazine, La Vie, Ca m'intéresse et la presse belge et suisse.

Par Guilherme Ringuenet
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Guilherme Ringuenet

Editeur

HarperCollins France

Genre

Autres troubles du comportemen

Retrouver tous les articles sur Des bourreaux par Guilherme Ringuenet

Commenter ce livre

 

Des bourreaux

Guilherme Ringuenet

Paru le 25/02/2026

300 pages

HarperCollins France

19,90 €

ActuaLitté
9791033921530
