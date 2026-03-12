Les éclats du graal

Cologne, 1163. Sibylle van Ghent, jeune cathare, voit sa vie bouleversée lorsque ses parents sont condamnés au bûcher pour hérésie. Sauvée par Tristan, son ami d'enfance, elle trouve refuge au couvent de Hildegard von Bingen, puis à la Cour de Champagne sous la protection de la comtesse Marie de France, où elle devient une artiste talentueuse. Animée par un désir de vengeance contre l'Eglise, elle commet un acte audacieux : le vol du reliquaire du Précieux Sang, le Graal de la chrétienté. S'engage alors une traque implacable menée par les Templiers et l'abbé Eckbert von Schönau. Dans sa fuite, Sibylle devra affronter ses propres démons et se battre pour défendre ses convictions et ceux qu'elle aime.