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On ne mange pas les cannibales

Stéphanie Artarit

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Une histoire d'amour et de vengeance implacable dans laquelle le bourreau devient la victime, et la proie, le prédateur. Pyrénées-Orientales, 1976 Noël Rivière est le propriétaire d'un zoo familial du sud de la France. Sa vie froide et solitaire se trouve bouleversée lorsqu'il rencontre Bambi, une adolescente livrée à elle-même, qui s'introduit chaque jour dans le parc pour échapper à la misère de son quotidien et à la violence de son frère aîné, Martin. Touché par cette gamine farouche, Rivière décide de lui offrir un emploi, de l'aider, de la protéger jusqu'à faire un choix qui va sceller leurs destins. Car le danger rôde et, sans qu'ils s'en doutent, se rapproche. Et lorsque tout ce qui était beau et tendre aura volé en éclats, la part bestiale des personnages se révèlera dans ce qu'elle a de plus féroce, de plus primaire... Prix Ensemble pour l'Imaginaire 2025 Grand Prix du Festival Sans Nom 2025 Prix des lecteurs des bibliothèques de Mulhouse 2025

Par Stéphanie Artarit
Chez Pocket

|

Auteur

Stéphanie Artarit

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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On ne mange pas les cannibales

Stéphanie Artarit

Paru le 16/04/2026

432 pages

Pocket

9,60 €

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