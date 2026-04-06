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L'oiseau bleu

Sylvie Callet

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Arrachée à son enfance par la guerre, Makiadi a appris à survivre dans l'ombre. Jusqu'au jour où elle rencontre Divine, une fillette à la voix d'ange, capable de faire vibrer l'air et jaillir la lumière. De l'Afrique à l'Europe, les pas de ces deux héroïnes résonnent comme une traversée initiatique : entre ténèbres et clarté, vengeance et espérance, mémoire et chant. Roman noir traversé de poésie, L'Oiseau bleu dit l'exil et la sororité ; il célèbre la puissance de la voix et la force des liens invisibles contre l'oubli.

Par Sylvie Callet
Chez Editions du Caïman

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Auteur

Sylvie Callet

Editeur

Editions du Caïman

Genre

Romans noirs

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L'oiseau bleu

Sylvie Callet

Paru le 06/04/2026

240 pages

Editions du Caïman

15,00 €

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