Arrachée à son enfance par la guerre, Makiadi a appris à survivre dans l'ombre. Jusqu'au jour où elle rencontre Divine, une fillette à la voix d'ange, capable de faire vibrer l'air et jaillir la lumière. De l'Afrique à l'Europe, les pas de ces deux héroïnes résonnent comme une traversée initiatique : entre ténèbres et clarté, vengeance et espérance, mémoire et chant. Roman noir traversé de poésie, L'Oiseau bleu dit l'exil et la sororité ; il célèbre la puissance de la voix et la force des liens invisibles contre l'oubli.