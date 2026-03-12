Inscription
Room 424

Morgane Bicail

Elle voulait tout maîtriser. Il fera tout pour lui faire perdre le contrôle. Admise dans la plus prestigieuse école de mode parisienne, Gemma touche son rêve du bout des doigts. Mais le jour de la rentrée, elle découvre que la salle 424 est désormais dirigée par Gabriel Luccini, un professeur froid et arrogant, qui semble vouloir tester ses limites. Gemma refuse de se laisser intimider et est prête à tout pour prouver qu'elle mérite sa place. Entre confrontations et attirance, leurs échanges dépassent vite les règles... Certains désirs deviennent impossibles à ignorer.

Par Morgane Bicail
Chez Michel Lafon

Auteur

Morgane Bicail

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romance sexy

Room 424

Morgane Bicail

Paru le 12/03/2026

446 pages

Michel Lafon

19,95 €

9782749964607
