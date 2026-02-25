La reine Coax

La jeune Marguerite est aimable et intelligente mais a un physique ingrat de petite grenouille. Elle vit dans un château avec sa grand-mère. Pleine d'initiatives, elle fait assainir les fossés et le jardin. Mais cela transforme la végétation et rend amères leurs souvenirs. Or la faune qui peuplait les environs, dont une énorme grenouille et un maginifique cygne blanc, dissimule un terrible secret... Texte intégral annoté, des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques exploités, une présentation de George Sand et de son époque, un aperçu du genre du conte, un groupement de textes sur le thème "Rencontrer des monstres" .