#Roman francophone

La reine Coax

George Sand

La jeune Marguerite est aimable et intelligente mais a un physique ingrat de petite grenouille. Elle vit dans un château avec sa grand-mère. Pleine d'initiatives, elle fait assainir les fossés et le jardin. Mais cela transforme la végétation et rend amères leurs souvenirs. Or la faune qui peuplait les environs, dont une énorme grenouille et un maginifique cygne blanc, dissimule un terrible secret... Texte intégral annoté, des questionnaires au fil du texte, des documents iconographiques exploités, une présentation de George Sand et de son époque, un aperçu du genre du conte, un groupement de textes sur le thème "Rencontrer des monstres" .

Par George Sand
Chez Hachette

|

Auteur

George Sand

Editeur

Hachette

Genre

Collège

Retrouver tous les articles sur La reine Coax par George Sand

Commenter ce livre

 

La reine Coax

George Sand

Paru le 25/02/2026

96 pages

Hachette

3,00 €

9782017261667
© Notice établie par ORB
