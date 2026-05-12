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#Roman francophone

Assis là sur la plage

Hugo Gitton

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Jacques, pêcheur, vit sur la petite île de Mageley, entre la mer qui se vide et les liens qui se distendent, c'est la bascule des mondes qui s'opère. Malgré tout, il continue à pêcher, s'entête à répéter les gestes d'hier alors que tout se défait doucement. Autour de lui, chacun suit sa propre ligne de fuite. Mélusine, sa fille, envisage de quitter l'île. Son ex-femme Barbara s'enlise dans un combat pour redresser ce qui peut encore l'être. Reste aussi une absence. Un évènement ancien qui a disloqué cette famille - et dont l'écho traverse le récit. Assis là sur la plage pose un regard épuré sur la manière dont les grands déséquilibres contemporains entraînent des effondrements intimes. Dans un monde qui perd lentement ses repères, ce roman est pour ceux qui cherchent à vivre encore un peu malgré les catastrophes et le deuil, jusqu'au bout.

Par Hugo Gitton
Chez Editions au hasard

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Auteur

Hugo Gitton

Editeur

Editions au hasard

Genre

Littérature française

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Assis là sur la plage

Hugo Gitton

Paru le 12/05/2026

288 pages

Editions au hasard

19,50 €

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