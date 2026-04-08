A nous, demain

Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, Francesca Giannone signe un roman d'amour poignant et un magnifique portrait de femme. Sud de l'Italie, fin des années 1950. Agnese et son frère Lorenzo veulent perpétuer l'oeuvre de leur grand-père : la savonnerie familiale "Casa Rizzo" . Ce rêve se brise lorsque leur père, désireux d'une autre vie, leur annonce la vente de l'entreprise. Si Lorenzo claque la porte, Agnese, passionnée par son métier, accepte de travailler pour le nouveau propriétaire. Elle veut préserver l'héritage de sa famille et créer de nouvelles fragrances, mais elle se heurte à son patron, véritable despote. L'amour de Giorgio, un marin originaire de Savone, va lui faire prendre conscience de sa valeur et l'inciter à se rebeller. Où est le vrai combat : retenir à tout prix le passé ou accueillir les promesses de demain ?