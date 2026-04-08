Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

A nous, demain

Francesca Giannone

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, Francesca Giannone signe un roman d'amour poignant et un magnifique portrait de femme. Sud de l'Italie, fin des années 1950. Agnese et son frère Lorenzo veulent perpétuer l'oeuvre de leur grand-père : la savonnerie familiale "Casa Rizzo" . Ce rêve se brise lorsque leur père, désireux d'une autre vie, leur annonce la vente de l'entreprise. Si Lorenzo claque la porte, Agnese, passionnée par son métier, accepte de travailler pour le nouveau propriétaire. Elle veut préserver l'héritage de sa famille et créer de nouvelles fragrances, mais elle se heurte à son patron, véritable despote. L'amour de Giorgio, un marin originaire de Savone, va lui faire prendre conscience de sa valeur et l'inciter à se rebeller. Où est le vrai combat : retenir à tout prix le passé ou accueillir les promesses de demain ?

Par Francesca Giannone
Chez Albin Michel

|

Auteur

Francesca Giannone

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur A nous, demain par Francesca Giannone

Commenter ce livre

 

A nous, demain

Francesca Giannone trad. Béatrice Robert-Boissier

Paru le 08/04/2026

384 pages

Albin Michel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226501240
9782226501240
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.