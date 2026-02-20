Inscription
#Roman étranger

La guérisseuse de Catane

Simona Lo Iacono

ActuaLitté
Sicile, XIVe siècle. Dès l'enfance, Virdimura apprend de son père l'art de guérir : les connaissances anatomiques, les propriétés des herbes et surtout la compréhension que le corps ne guérit pas si l'âme souffre. Adulte, elle choisit de soigner les laissés-pour-compte, les marginaux, les enfants, les jeunes femmes qui ont subi des violences. Elle utilise son savoir médical mais aussi la parole, la danse, le sens de la beauté. Cependant, sans la présence d'un homme, Virdimura n'a pas le droit de soigner et est arrêtée puis jugée.

Par Simona Lo Iacono
Chez Editions Métailié

|

Auteur

Simona Lo Iacono

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature Italienne

La guérisseuse de Catane

Simona Lo Iacono

Paru le 20/02/2026

176 pages

Editions Métailié

20,00 €

ActuaLitté
9791022615075
