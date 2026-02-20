La guérisseuse de Catane

Sicile, XIVe siècle. Dès l'enfance, Virdimura apprend de son père l'art de guérir : les connaissances anatomiques, les propriétés des herbes et surtout la compréhension que le corps ne guérit pas si l'âme souffre. Adulte, elle choisit de soigner les laissés-pour-compte, les marginaux, les enfants, les jeunes femmes qui ont subi des violences. Elle utilise son savoir médical mais aussi la parole, la danse, le sens de la beauté. Cependant, sans la présence d'un homme, Virdimura n'a pas le droit de soigner et est arrêtée puis jugée.