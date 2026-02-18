Inscription
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! 7 îles, dans des paysages stupéfiants de volcans endormis, de forêts primaires humides ou de gigantesques dunes de sable blond. De la rando et des plages, de charmantes petites villes coloniales et les fascinantes réalisations de César Manrique. Bienvenue au Canaries ! Dans Le Routard Canaries, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir les îles Canaries à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (traverser à l'aube les 400 ha de dunes de Maspalomas ; faire une randonnée dans le parc national de Garajonay ; enfiler combi, masque et bouteille et se laisser glisser sous le miroir des eaux de la Mar de las Calmas...), des visites (parcourir à pied la vieille ville de Las Palmas de Gran Canaria ; dévaler, depuis Los Canarios, le sentier poussiéreux de la Ruta de los Volcanes ; explorer la région désolée de la Dehesa...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 45 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir les Canaries hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Espagne - Canaries

Canaries

Le Routard

Paru le 18/02/2026

540 pages

Hachette

16,95 €

9782017338468
