Les plus beaux villages de France

Depuis plus de 40 ans, le réseau des Plus Beaux Villages de France s'attache à préserver et valoriser le patrimoine de ces lieux d'exception hérités de l'histoire et nous incite à les découvrir. Grâce à ce guide pratique, il vous présente : - Ses 184 villages classés. - Toutes les infos pratiques pour se repérer, se loger et se restaurer. - Les sites de visite, les activités et événements incontournables. Découvrez le trésor médiéval de la Creuse en visitant Chambon-sur-Voueize ; baladez-vous à Mont-Dauphin, l'un des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO et profitez d'un panorama grandiose entre terre et mer à Saint-Suliac.