Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mon drainage lymphatique

Christopher Vasey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous avez souvent les jambes lourdes, le ventre gonflé ou êtes sujet à la rétention d'eau ? Et si tout venait de votre lymphe ? Véritable système d'épuration du corps, la lymphe élimine les toxines, soutient l'immunité et favorise la circulation. Quand elle ralentit, les déchets s'accumulent... et le bien-être s'en ressent. Dans ce guide pratique, le naturopathe Christopher Vasey explique comment stimuler naturellement la lymphe grâce au drainage lymphatique. Vous y découvrirez des automassages simples à effectuer chez vous, de la tête aux pieds, pour décongestionner toutes les parties du corps qui en ont besoin. Des schémas vous guident afin de réaliser ces mouvements convenablement. Un livre essentiel pour purifier votre organisme, prévenir les désagréments et vous sentir plus léger au quotidien !

Par Christopher Vasey
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Christopher Vasey

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Autres médecines douces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon drainage lymphatique par Christopher Vasey

Commenter ce livre

 

Mon drainage lymphatique

Christopher Vasey

Paru le 19/02/2026

120 pages

Editions Jouvence

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889841134
9782889841134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.