Mon drainage lymphatique

Vous avez souvent les jambes lourdes, le ventre gonflé ou êtes sujet à la rétention d'eau ? Et si tout venait de votre lymphe ? Véritable système d'épuration du corps, la lymphe élimine les toxines, soutient l'immunité et favorise la circulation. Quand elle ralentit, les déchets s'accumulent... et le bien-être s'en ressent. Dans ce guide pratique, le naturopathe Christopher Vasey explique comment stimuler naturellement la lymphe grâce au drainage lymphatique. Vous y découvrirez des automassages simples à effectuer chez vous, de la tête aux pieds, pour décongestionner toutes les parties du corps qui en ont besoin. Des schémas vous guident afin de réaliser ces mouvements convenablement. Un livre essentiel pour purifier votre organisme, prévenir les désagréments et vous sentir plus léger au quotidien !